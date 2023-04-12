تقارير: رودي جارسيا يرحل عن النصر خلال ساعات

كشفت تقارير إعلامية، أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا يستعد للرحيل عن تدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

🚨❌ Unless sensational twists, Rudi #Garcia will no longer be the #AlNassr coach: the management of the 🇸🇦 club is not satisfied with his work. 🗣️ The official announcement is expected in the next few hours. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/kWz1Zg0DOX — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 12, 2023

وقال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن جارسيا من المتوقع رحيله عن أصفر الرياض في الساعات القليلة المقبلة.

وكان الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “برا الـ18” قال عن مصير المدرب جارسيا: “حسب مصادر البرنامج، بنسبة 70% جارسيا خارج النصر، وسيكون بديله المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو”.

كواليس الاجتماع

وأضاف الحميدي: “إدارة مسلي آل معمر كانت اجتمعت مع المدرب جارسيا عقب لقاء الفيحاء وكان اجتماعًا عاصفًا، والمدرب جارسيا أعرب عن غضبه بسبب شعوره بالتدخل في عمله”.

وكان جارسيا تولى تدريب الفريق الكروي الأول في نادي النصر في يونيو من عام 2022.

واتجه السواد الأعظم من جمهور النصر إلى أن إقالة المدرب رودي جارسيا في الوقت الحالي وقبل نهاية الموسم بـ 7 جولات سيؤثر بالسلب على الفريق في مشواره نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وسبق لـ جارسيا تدريب أندية “ليون الفرنسي، روما الإيطالي، ليل الفرنسي، أولمبيك مارسيليا، ديجون الفرنسي”.