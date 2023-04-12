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بعد دخوله في خلاف حاد مع إدارة النادي

تقارير: رودي جارسيا يرحل عن النصر خلال ساعات

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
تقارير: رودي جارسيا يرحل عن النصر خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا يستعد للرحيل عن تدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن جارسيا من المتوقع رحيله عن أصفر الرياض في الساعات القليلة المقبلة.

وكان الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “برا الـ18” قال عن مصير المدرب جارسيا: “حسب مصادر البرنامج، بنسبة 70% جارسيا خارج النصر، وسيكون بديله المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو”.

كواليس الاجتماع

وأضاف الحميدي: “إدارة مسلي آل معمر كانت اجتمعت مع المدرب جارسيا عقب لقاء الفيحاء وكان اجتماعًا عاصفًا، والمدرب جارسيا أعرب عن غضبه بسبب شعوره بالتدخل في عمله”.

وكان جارسيا تولى تدريب الفريق الكروي الأول في نادي النصر في يونيو من عام 2022.

واتجه السواد الأعظم من جمهور النصر إلى أن إقالة المدرب رودي جارسيا في الوقت الحالي وقبل نهاية الموسم بـ 7 جولات سيؤثر بالسلب على الفريق في مشواره نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وسبق لـ جارسيا تدريب أندية “ليون الفرنسي، روما الإيطالي، ليل الفرنسي، أولمبيك مارسيليا، ديجون الفرنسي”.

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