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بعد إصابته في مباراة الفيحاء الثلاثاء الماضي

تقارير: علي البليهي يغيب عن الهلال 21 يومًا

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
تقارير: علي البليهي يغيب عن الهلال 21 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن مدة غياب علي البليهي عن مباريات نادي الهلال ستصل من 14 إلى 21 يومًا، وذلك بعد الإصابة التي كان تعرض لها في مباراة الفيحاء الثلاثاء الماضي في دوري روشن.

وقال مساعد المحمود مراسل قناة SSC: إن البليهي سيحتاج من 14 إلى 21 يومًا للعودة إلى الملاعب مجددًا.

وكان نادي الهلال أعلن أول أمس الأربعاء عن إصابة البليهي في العضلة الخلفية، وذلك بعد مشاركته في مباراة الفيحاء.

إصابة علي البليهي

وعلق ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات عبر حسابه في “تويتر” على إصابة البليهي قائلًا: “إصابة البليهي في العضلة الخلفية، تعتمد على درجة الإصابة لو الدرجة الأولى نعم سيشارك في نهائي دوري أبطال آسيا، ولو تعرض للإصابة من الدرجة الثانية، قد لا يشارك وتفيد الشك والاحتمال هنا في هذه الحالة، متبقي 23 يومًا فقط”.

الهلال

مباريات مهمة قادمة لـ الهلال

وسيواجه أزرق الرياض نادي النصر يوم 18 إبريل الجاري في الجولة الـ25 من دوري روشن، بينما يواجه فريق أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل الجاري.

 

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