تقاليد أبطال آسيا تقلق الهلال

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يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، في كسر تقاليد بطولة دوري أبطال آسيا، من أجل التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.
ولعب الهلال ضد أوراوا بالأمس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب، يوم السبت المقبل، على ملعب سايتاما 2002، ويحتاج الزعيم لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، لحصد اللقب، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.
وفي العهد الحديث لبطولة دوري أبطال آسيا التي انطلقت في عام 2003، لم ينجح أي فريق تعادل على ملعبه في ذهاب المباراة النهائية، في التتويج باللقب، ويأمل لاعبو الهلال لكسر هذه التقاليد وتحقيق الفوز إيابًا.
وحدث هذا الأمر 5 مرات في أعوام 2005، 2007، 2013، 2015 و2017، وكان الزعيم طرفًا في نهائي 2017، حيث تعادل 1\1 ضد أوراوا على ملعب الملك فهد الدولي، وخسر إيابًا بهدف دون رد.