تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد بالمسجد الحرام

قامت الإدارة العامة للحشود خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، بتقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد داخل المسجد الحرام.

مبادرة اسألني

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود، المهندس فارس بن محمد المسعودي، بأن الإدارة أطلقت مبادرة بعنوان اسألني للرد على استفسارات قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى متابعة أعمال خطة الحشود ورصد متغيرات الخطة بشكل يومي حسب ما تقتضيه كثافة القاصدين من المصلين والمعتمرين.

وقال المسعودي: إن الإدارة تقوم برصد ملاحظات الحشود المتكررة على مدار الساعة ومتابعة اللوحات الإرشادية داخل أروقة المسجد الحرام وتوجيه الحشود حسب الخطة المعدة، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة ذات العلاقة.

إرشاد القاصدين

كما فعلت الإدارة العامة للحشود إرشاد القاصدين والمعتمرين داخل المسجد الحرام والتعريف بأقرب المصليات المخصصة للمصلين والمعتمرين وأماكن الخدمات والممرات المؤدية لوجهة القاصد.

وأكد المسعودي أن خدمات الحشود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقاصدين، وبإشراف مباشر من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود أسامة بن منصور الحجيلي، للسعي المستمر في تطوير الخدمات المقدمة، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.