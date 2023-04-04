Icon

منح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج Icon أرامكو تلعب دورًا محوريًا عالميًا في مجال الاستدامة Icon زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سقطرى اليمنية Icon تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد بالمسجد الحرام Icon وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن في مصر Icon توقعات بـ رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة Icon يعقوب بوشهري: سعر إعلاني لا يقل عن 50 ألف ريال Icon رجل أمن يحتضن طفلًا يلهو بمفرده داخل الحرم Icon لحظة تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر Icon زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من خلال مبادرة اسألني

تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد بالمسجد الحرام

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ صباحاً
تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قامت الإدارة العامة للحشود خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، بتقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد داخل المسجد الحرام.

مبادرة اسألني

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود، المهندس فارس بن محمد المسعودي، بأن الإدارة أطلقت مبادرة بعنوان اسألني للرد على استفسارات قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى متابعة أعمال خطة الحشود ورصد متغيرات الخطة بشكل يومي حسب ما تقتضيه كثافة القاصدين من المصلين والمعتمرين.

وقال المسعودي: إن الإدارة تقوم برصد ملاحظات الحشود المتكررة على مدار الساعة ومتابعة اللوحات الإرشادية داخل أروقة المسجد الحرام وتوجيه الحشود حسب الخطة المعدة، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة ذات العلاقة.

 إرشاد القاصدين

كما فعلت الإدارة العامة للحشود إرشاد القاصدين والمعتمرين داخل المسجد الحرام والتعريف بأقرب المصليات المخصصة للمصلين والمعتمرين وأماكن الخدمات والممرات المؤدية لوجهة القاصد.

وأكد المسعودي أن خدمات الحشود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقاصدين، وبإشراف مباشر من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود أسامة بن منصور الحجيلي، للسعي المستمر في تطوير الخدمات المقدمة، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد
آخر الاخبار

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد

آخر الاخبار
موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى سلبي
العالم

موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى...

العالم
برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات
السعودية اليوم

برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات

السعودية اليوم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية
100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023
العالم

100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023

العالم
معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض
السعودية اليوم

معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار
أخبار رئيسية

حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف