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مع هطول أمطار متوسطة

تكاثر السحب الركامية على مرتفعات 4 مناطق

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
تكاثر السحب الركامية على مرتفعات 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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كشفت آخر صور الأقمار الاصطناعية لمركز طقس العرب، عن بداية تكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من هذه المناطق، مُرفقة بهطول أمطار متوسطة قد يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا.

وأشارت الصور إلى تكاثر السحب الركامية على أجزاء عدة من منطقة تبوك وخاصة المحافظات الجنوبية والشرقية منها بالإضافة لأجزاء متفرقة من منطقة حائل، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

وأوضح مركز طقس العرب، أن آخر صور رادار الأمطار يبين هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من منطقة الرياض إداريًا.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.

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