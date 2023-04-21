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يمتدّ جنوبًا حتى جازان

تكوين ركامي ممطر شمال القصيم يتحرّك شمالًا

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
تكوين ركامي ممطر شمال القصيم يتحرّك شمالًا
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، تشكل تكوين ركامي ممطر شمال منطقة القصيم، يتحرّك شمالًا، ومن ثم شمال شرق.

وقال كراني عبر حسابه بموقع تويتر: إن هناك إمكانية تكوّن ركامي رعدي ممطر جنوب المدينة يمتدّ جنوبًا حتى جازان، خاصة الأجواء الشرقية، مع بداية تكون شمال المدينة والساحل الغربي.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

 

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