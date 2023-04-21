تكوين ركامي ممطر شمال القصيم يتحرّك شمالًا فرحة رجال أمن عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار في يوم واحد خشرة العيد في حائل عادة قديمة وذكرى حاضرة خطيب المسجد النبوي عن صيام ست من شوال: أجر وثواب عظيم إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة: اهنأوا وابتهجوا بعيدكم الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يسيطر على الأقمار الاصطناعية أمطار غزيرة وبرد على جازان حتى العاشرة طفل يلفت الأنظار بتوزيعه الحلوى في الحرم المكي عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة
توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، تشكل تكوين ركامي ممطر شمال منطقة القصيم، يتحرّك شمالًا، ومن ثم شمال شرق.
وقال كراني عبر حسابه بموقع تويتر: إن هناك إمكانية تكوّن ركامي رعدي ممطر جنوب المدينة يمتدّ جنوبًا حتى جازان، خاصة الأجواء الشرقية، مع بداية تكون شمال المدينة والساحل الغربي.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.