تكوّن كتلة سحاب ضخمة بـ 4 مناطق الليلة رقم مميز لـ أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد العقيل: صندوق حفر الباطن سيكون له أثر في دعم تنمية المحافظة الأمن العام يطيح بمتورطين في جرائم سرقة واستغلال أطفال حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65 أكثر البراكين دموية في العالم يستعد للانفجار قرى ترج تختتم مبادرة أجاويد الرمضانية في مساري الوعي والقوة تهيئة 3362 مصلى وجامعاً في الرياض لصلاة عيد الفطر لقطات لطائرة أممية محترقة في مطار الخرطوم اتفاقية بين ترميم الشرقية وترميم التنمية بمكة في تنفيذ المشاريع وخدمة المستفيدين
كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن الليلة ستتكون كتلة سحاب ضخمة من حريملاء جنوبًا إلى بقعاء شمالًا، ومن عقلة الصقور غربًا إلى حفر الباطن شرقًا.
ونشر الزعاق عبر حسابه بموقع “تويتر”، صورة من القمر الصناعي توضح تكون كتلة سحاب ضخمة من حريملاء جنوبًا إلى بقعاء شمالًا، ومن عقلة الصقور غربًا إلى حفر الباطن شرقًا.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.