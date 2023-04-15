تكوّن كتلة سحاب ضخمة بـ 4 مناطق الليلة

كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن الليلة ستتكون كتلة سحاب ضخمة من حريملاء جنوبًا إلى بقعاء شمالًا، ومن عقلة الصقور غربًا إلى حفر الباطن شرقًا.

ونشر الزعاق عبر حسابه بموقع “تويتر”، صورة من القمر الصناعي توضح تكون كتلة سحاب ضخمة من حريملاء جنوبًا إلى بقعاء شمالًا، ومن عقلة الصقور غربًا إلى حفر الباطن شرقًا.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.