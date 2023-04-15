بق الفراش يأكل سجينًا حيًّا في أمريكا رينزو لوبيز: الباطن هزم أفضل فريق في آسيا هيئة الطرق: افحصوا المكابح قبل السفر المحكمة تتدخل لإنقاذ دبة من الإعدام في إيطاليا تلاوة خاشعة لـ الجهني في صلاة تراويح ليلة 24 رمضان ثلاثية تُهدي الأهلي ضد فاركو الفوز شحن متنقل للهواتف في المسجد الحرام المشاهير أكثر تأثيرًا من الأطباء على المواطنين موسى ماريغا يعتدي على مدرب الباطن بعد خسارة الهلال الشؤون الإسلامية تحتفي بممثلها في مسابقة دبي للقرآن لذوي الإعاقة
أظهرت لقطات مصورة، صلاة التراويح من المسجد النبوي في ليلة 24 رمضان، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية وإيمانية.
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾
تلاوة الشيخ #عبدالله_الجهني من صلاة التراويح #ليلة_24 رمضان 1444هـ. pic.twitter.com/tuQJtkGQ9d
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 14, 2023
وأم الشيخ الدكتور عبدالله الجهني المصلين لأداء صلاة التراويح في النبوي بالمدينة المنورة ليلة 24 رمضان 1444هـ.
وقام الجهني خلال إمامته بتلاوة خاشعة لآيات الله {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا}.
وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.