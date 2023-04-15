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في أجواء روحانية وإيمانية

تلاوة خاشعة لـ الجهني في صلاة تراويح ليلة 24 رمضان

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
تلاوة خاشعة لـ الجهني في صلاة تراويح ليلة 24 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مصورة، صلاة التراويح من المسجد النبوي في ليلة 24 رمضان، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية وإيمانية.

وأم الشيخ الدكتور عبدالله الجهني المصلين لأداء صلاة التراويح في النبوي بالمدينة المنورة ليلة 24 رمضان 1444هـ.

وقام الجهني خلال إمامته بتلاوة خاشعة لآيات الله {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا}.

خدمات رئاسة الحرمين

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.

 

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