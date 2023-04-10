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وسط منظومة متكاملة من الخدمات

تلاوة خاشعة للشيخ السديس من المسجد الحرام ليلة 19 رمضان

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
تلاوة خاشعة للشيخ السديس من المسجد الحرام ليلة 19 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة القرآن الكريم عبر موقع تويتر، مقطع فيديو للشيخ عبدالرحمن السديس من صلاتي العشاء والتراويح في ليلة 19 رمضان 1444هـ بمكة المكرمة.

وقرأ الشيخ السديس آيات قرآنية كريمة بصوت عذب، في سكينة وخشوع بصلاة التراويح.

منظومة متكاملة من الخدمات

ويأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.

خطة العشر الأواخر

من جانب آخر، بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مع مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ومساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية سلطان بن عاطي القرشي، ومستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، وعدد من مسؤولي الرئاسة، خطةَ العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد الحرام.

وأكد السديس أهمية توفير جميع الخدمات والمستلزمات اللازمة للمصلين والمعتمرين والزوار خلال هذه المدة المهمة، بالإضافة إلى تنظيم برامج دعوية وتربوية وثقافية، وتقديم مبادرات قيمة تخدم المسلمين من جميع أنحاء العالم.

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