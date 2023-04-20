دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر إقبال كبير على شراء حلويات العيد بعسير 600 قتيل بالاشتباكات ومستشفيات الخرطوم الأكثر تضررًا مشاهد إيمانية في آخر ساعات الصيام بالمسجد النبوي عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي نيزك وراء الوميض الغامض في سماء كييف تناولوا التمرات قبل صلاة العيد لتهيئة المعدة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بعيد الفطر الملك سلمان: نرجو الله أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا وللعالم
قدم تجمع الرياض الصحي الثالث، عدة نصائح للتغذية الصحية خلال عيد الفطر المبارك.
وحث تجمع الرياض الصحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بتناول تمرات قبل صلاة العيد لتهيئة المعدة تدريجيًا.
كما نصح بضرورة البدء بكميات قليلة من الطعام مع تجنب الأطعمة الدسمة لتهيئة المعدة بشكل تدريجي.
وحذر التجمع من الإفراط في تناول الشكولاتة وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والدهون؛ تجنبًا لاضطرابات المعدة وزيادة الوزن.
وكانت المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر غدًا الجمعة.