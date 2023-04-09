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تنبيهان بهطول الأمطار على جدة وعسير اليوم

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ صباحاً
تنبيهان بهطول الأمطار على جدة وعسير اليوم
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في المملكة، وأنها متوقع أن تبدأ منذ بداية اليوم حتى الثامنة مساءً.

هطول الأمطار على جدة

إذ توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على محافظة جدة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تستمر حتى الثامنة مساء اليوم الأحد.

كما نبه المركز من احتمالية تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، مصاحبة لنشاط في حركة الرياح السطحية في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريع، إلى جانب محافظات أحد رفيدة والربوعة ومدينة أبها والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

استمرار التقلبات الجوية

كان قد توقع المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي، استمرارية التقلبات الجوية الربيعية في المملكة، حتى نهاية الأسبوع الحالي، مضيفًا أن أمطار الخير والبركة هطلت بسقوط الأمطار.

وأضاف أن المنخفضات والتقلبات الجوية تتوالى من وقت لآخر، وستواصل استمرارها منذ هذه اللحظة وحتى نهاية الأسبوع على مناطق متفرقة من المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية من متوسطة إلى غزيرة بداية من الأحد، مصحوبة برياح نشطة السرعة للأتربة والغبار وجريان السيول وتساقط البرد، على مناطق القصيم والرياض والشرقية وحائل وأماكن أخرى متفرقة من المملكة.

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