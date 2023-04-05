تنبيه لأهالي مكة المكرمة: أتربة مثارة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا من أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة تستمر حتى المساء.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية المتوقعة تؤثر على (الخرمة، المويه، تربة، ورنية)، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

توقعات الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).