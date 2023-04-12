تنبيه لمستخدمي الطرق بالرياض والشمالية: احذروا الأمطار أثناء القيادة

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي المركبات بمنطقة الرياض في كلٍّ من الرين، وادي الدواسر، الدوادمي، القويعية، عفيف، من فرص هطول أمطار متوسطة.

فرص أمطار

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر تويتر: إنه من المتوقع أن تشهد المنطقة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة.

كما نوهت مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من طريف- العويقيلة – رفحاء من فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، داعية أيضًا إلى أخذ الحيطة في أثناء القيادة، ومتمنية السلامة للجميع.

الطقس المتوقع

وتوقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية شهر رمضان الجاري.