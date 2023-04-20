تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بمنطقة الرياض

أصدرت قوات أمن الطرق تنبيهاً مهماً لمستخدمي الطرق وقائدي المركبات في عدد من المحافظات بمنطقة الرياض.

هطول أمطار غزيرة

وأوضحت في تغريدة على “تويتر”، اليوم الخميس أنها تود التنويه في كلٍّ من (الأفلاج – السليل – وادى الدواسر)، بأن المنطقة قد تشهدُ أمطاراً متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.