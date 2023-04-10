هموم المواطن واحتياجاته في قلب اهتمام القيادة.. صورة نموذجية وفد إيراني يزور الرياض قريباً لمناقشة فتح السفارة هروب عروس بعد إطلاقها النار احتفالاً بزفافها تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة ومكة المكرمة هذا ما نحتاجه اليوم للخلاص من وجع هؤلاء الحمقى وتعاستهم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة أسر التوحد تدخل غينيس بأكبر عدد توقيعات على قطعة بازل فرصة اتفاق سلام تاريخي تلوح في أفق اليمن السعيد اهتمام محمد بن سلمان ورفعه للملك بتمديد حساب المواطن يؤكد تلمس الاحتياجات ومساندة المستحقين مسؤولون يروون تجاربهم في التواصل الفوري مع ولي العهد
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، تنويهًا لمستخدمي الطرق في منطقتي الباحة ومكة المكرمة بسبب هطول أمطار من متوسطة لغزيرة تصاحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية.
ونبهت أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” قائدي لمركبات بمنطقة الباحة في كل من (المندق- بلجرشي-الباحة- المخواة- قلوة)، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية.
كما أصدرت تنويهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( الطائف، الخرمة، المويه، تربة، رنية) حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها جريان سيول ونشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
ودعت أمن الطرق لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنية السلامة للجميع.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.