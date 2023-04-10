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لهطول أمطار غزيرة تحد من مدى الرؤية

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة ومكة المكرمة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة ومكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، تنويهًا لمستخدمي الطرق في منطقتي الباحة ومكة المكرمة بسبب هطول أمطار من متوسطة لغزيرة تصاحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية.

الباحة

ونبهت أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” قائدي لمركبات بمنطقة الباحة في كل من (المندق- بلجرشي-الباحة- المخواة- قلوة)، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية.

مكة المكرمة

كما أصدرت تنويهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( الطائف، الخرمة، المويه، تربة، رنية) حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها جريان سيول ونشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت أمن الطرق لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنية السلامة للجميع.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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