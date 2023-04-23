تنبيه من رياح نشطة تثير الأتربة والغبار وجريان السيول في منطقة الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى مساء غدٍ الاثنين – بمشيئة الله -.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء.

تقلبات جوية

وكانت دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الخميس المقبل.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.