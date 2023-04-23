تنبيه من رياح نشطة تثير الأتربة والغبار وجريان السيول في منطقة الرياض

مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الخميس رجل يسأل أهل الخبر: وش سر الالتزام الكبير في القيادة عندكم؟ مباراة الاتحاد والهلال إلى الأشواط الإضافية الثلوج تغطي طرق النماص بعد الأمطار الغزيرة وظائف إدارية شاغرة في شركة البواني مهمة سرية لفرقة النخبة تجلي الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان برشلونة يقتحم قائمة خاصة في الدوري الإسباني صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود عمليات نهب واسعة في السودان شملت سيارات جديدة وآليات
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى مساء غدٍ الاثنين – بمشيئة الله -.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء.
وكانت دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الخميس المقبل.
وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.