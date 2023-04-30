تنبيه من رياح وأتربة مثارة على محافظات مكة المكرمة الساحلية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاعٍ للأمواج على الشريط الساحلي لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل تأثيراتها محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث، ومركز الشعيبة بمحافظة بحرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

مواعيد الحالة الجوية

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 12 من صباح اليوم، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.