تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة برياح نشطة، تبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل، تشمل العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، القويعية، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء.

كما تشمل ضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران , كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.