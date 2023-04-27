“تنمية” توزع 70 مليون ريال أرباحًا عن 2022

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم توزيع 70 مليون ريال أرباحاً عن 2022 بواقع 3.5 ريال للسهم.
|تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة
|1444-10-06 الموافق 2023-04-26
|إجمالي المبلغ الموزع
|70 مليون ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|20 مليون سهم
|حصة السهم من التوزيع
|3.5 ريال لكل سهم
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|35 %
|تاريخ الأحقية
|ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، الذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.
|تاريخ التوزيع
|سيتم الإعلان عنه لاحقا.