تنوع المنتجات يجذب المتسوقين في سوق المزارعين بالعلا

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يقدم سوق المزارعين في ميدان المنشية بمحافظة العلا، فرصة مواتية للمزارعين المحليين لعرض محاصيلهم المتنوعة،إلى جانب ما تقدمه الأسر المنتجة ،ودعمها وتسويقها،وسط بيئة منظمة ومهيأة وجاذبة.
كما أوجد السوق تنافساً بين مزارعي المحافظة والأسر المنتجة،ليمثل لهم رافدًا اقتصاديًا،ومصدر دخل،خاصة في شهر رمضان الذي يشهد نشاطاً كبيراً طيلة أيام الأسبوع،حيث تبدأ ساعات العمل فيه من الساعة 4:30 مساءً إلى الساعة 6:30 مساءً،ومن الساعة 8 مساءً حتى الساعة 1 صباحاً.
وتقوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا،بدور محوري ومهم في تدريب وتعليم الكوادر الوطنية في المحافظة،وتوفير الدعم الذي يوفر لهم الفرص الوظيفية،ويمكنهم من البدء في مشروعاتهم الصغيرة التي تتناسب مع اهتماماتهم.
ووثقت عدسة “واس” خلال جولتها في السوق،المنتجات المتنوعة،والإقبال الكبير الذي يشهده من قبل المتسوقين من داخل وخارج المحافظة.