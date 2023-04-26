تنويه لجمهور الهلال بشأن تذاكر نهائي آسيا

وجه عضو مجلس إدارة الزعيم، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال الاستثمارية، سلطان آل الشيخ، رسالة إلى جماهير الأزرق بشأن تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا.

النهائي الآسيوي

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

تحذير للجماهير الهلالية

وقال سلطان آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يود نادي الهلال التنويه إلى جمهوره العزيز بأن المنصة الرسمية لبيع تذاكر مباريات الهلال هي تطبيق Blustore”.

وواصل آل الشيخ حديثه قائلًا: “وتم الإعلان مسبقًا عن آلية الأولوية لشراء التذاكر وأنها محصورة على المشتري الأول ولا يجوز إعادة بيعها حسب الشروط والأحكام المبينة على التذكرة”.

وأضاف: “أي منصة تدعي توفر تذاكر لمباريات الهلال هي منصة تقوم بممارسة عمل مخالف ولا تمثل النادي ونحذر جماهيرنا العزيزة من التعامل معها أو الترويج أو الاستجابة إلى أي حملة تسويقية تقوم بها مباشرةً أو عن طريق أي حسابات مؤثرة”.

وتابع: “النادي يقوم حاليًا برصد كافة التذاكر التي يتم عرضها بطريقة مخالفة وذلك لإلغائها وإعادة طرحها مجددًا للبيع مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه القانونية تجاه المخالفين، ولا يتحمل النادي أي مسؤولية تجاه أي طرف يتم إلغاء تذكرته نتيجة الحصول عليها بطرق مخالفة”.

واختتم آل الشيخ، سلسلة تغريداته قائلًا: “يأمل النادي من جمهوره العزيز تفهم هذه الخطوة وذلك لحفظ حقوقه وإتاحة الفرصة للجمهور الذي يرغب حقيقةً في حضور المباريات ومساندة فريقه نحو النجاح”.