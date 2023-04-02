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أضرار غير مسبوقة منتظرة

توابع متطرفة تهدد أمريكا بعد العاصفة المدمرة الأخيرة

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
توابع متطرفة تهدد أمريكا بعد العاصفة المدمرة الأخيرة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب أمريكا بقلق تعرضها لفيضانات وأعاصير لها سرعة طويلة عقب العاصفة العنيفة التي تضرب أجزاءها الجنوبية والغربية، وقتلت 22 شخصًا وأصابت العشرات في أحدث إحصاء صدر أمس السبت.

ويرجع تكرار العواصف والأعاصير في أمريكا إلى التغيرات المناخية الحادة التي يتعرض لها العالم، بجانب أن البلد محاطة بالمحيطات؛ ولذلك تتحرك كتل هوائية ضخمة من المحيطات نحو اليابسة، حيث إن هذه المسطحات المائية لها قدرة كبيرة جدًا على استيعاب الحرارة ولم تعد قادرة على ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارتها، وهو الأمر الذي له تأثير كبير جدًا على الظواهر المناخية.

ومن المتوقع حدوث فيضانات عقب هذه العواصف، وحدوث الفيضانات قد يكون سمة مستقبلية كنتيجة لتطرف التغيرات المناخية، والمناطق التي كانت تشهد أعاصير في السابق عادية ومتوسطة بشكل اعتيادي ستصبح أعاصير ضخمة ومتكررة.

غياب استراتيجية موحدة لمواجهة التطرف المناخي

ويساهم زيادة الاحترار العالمي بشكل كبير في تطرف الظواهر المناخية كالأعاصير والعواصف، وسيزداد ذلك إذا ظل هناك تزايد في استخدام الوقود الأحفوري، كما أن الكتل الهوائية لم تعد قادرة على امتصاص الاحترار العالمي، ما يجعل الأزمة تتفاقم في ظل غياب استراتيجية عالمية موحدة لمواجهة التطرف المناخي.

سرعة أعاصير غير مسبوقة

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، تحذيرًا من عواصف رعدية في أجزاء من شرق الولايات المتحدة؛ ما قد يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها على 100 كيلومتر في الساعة.

وقال مسؤولون إن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني في ولاية آركنسو وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك ومناطق كبيرة في شرق وشمال شرق المدينة، وهي عاصمة الولاية.

وحذر مركز التنبؤ بالعواصف من أن بعض الأعاصير المتوقعة يمكن أن تقطع مسافات طويلة، وقبل أيام، قطع إعصار مسيسيبي مسافة 94 كيلومترًا، واستمر لنحو ساعة و10 دقائق، وهي فترة زمنية طويلة غير معتادة للأعاصير، وقال مسؤولون إن الإعصار ألحق أضرارًا بنحو 2000 منزل.

توابع متطرفة تهدد أمريكا بعد العاصفة المدمرة الأخيرة

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