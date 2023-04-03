توجيهات ولي العهد وضعت المملكة في صدارة مؤشر الطاقة المتجددة

واجهت المملكة الادعاءات والمزاعم التي تتهمها بتحمل مسؤولية التلوث البيئي، لتقوم السعودية بجهود متسارعة في مكافحة الانبعاثات وقطاع الطاقة المتجددة والبيئة تصدرت بها عالميًا في مؤشر نمو الطاقة المتجددة.

جهود متسارعة في قطاع الطاقة المتجددة والبيئة تصدرت بها عالميا في مؤشر نمو الطاقة المتجددة كيف واجهت السعودية الادعاءات والمزاعم حول التلوث البيئي@Ojeraisy#حكاية_وعد

#MBC1#رمضان_يجمعنا

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المنطقة الخضراء للفرد

وروى المهندس إبراهيم السلطان وزير دولة وعضو مجلس الوزراء خلال برنامج “حكاية وعد”، إنه خلال أحد الاجتماعات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن مدينة الرياض والتشجير، تساءل سموه عن “كم نسبة الفرد في المدينة من المنطقة الخضراء؟”.

وأضاف السلطان أن المعلومة كانت جاهزة وهي 1.7 متر مربع، نصيب الفرد في المدينة، وبالمعايير العالمية وضعت منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى 9 أمتار مربعة للفرد.

دراسة وبحث

ولفت السلطان “قال ولي العهد إن هذا قليل ويجب العمل على إعادة النظر في هذا الأمر، كما ذكر أنه يجب أن يخرج الأشخاص من منازلهم وهم في أماكن مظللة”، مؤكدًا أنه خرج من الاجتماع لتنفيذ توجيهات سمو الأمير محمد بن سلمان.

وأشار “بدأنا نعكس التوجيهات على مدينة الرياض ووجدنا أن هناك في المدينة أكثر من 3300 منتزه لم ينشأ، ووجدنا مناطق بيضاء حول أكثر من 9000 مسجد لم يزرع فيها أي شجرة، كما لم نجد حتى شجرة واحدة حول أكثر من 6000 مدرسة، ووجدنا أكثر من 50 ألف متر مربع من متنزهات كثيرة لم يتم التشجير بها”.

وأوضح أنه تم وضع الرؤية الخاصة بالمدينة وعرضها على ولي العهد، ليسأل كم وصلنا من نسبة بهذه المعطيات؟، ليرد “وصلنا 28 مترًا مربعًا لكل فرد”.