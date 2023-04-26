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بالتنسيق مع خارجية العراق لضمان سلامة المواطنين

توجيه بإرسال طائرتين لإجلاء العراقيين من السودان

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
توجيه بإرسال طائرتين لإجلاء العراقيين من السودان
المواطن - فريق التحرير

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وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بإرسال طائرتين لنقل العراقيين العالقين في السودان بسبب الأحداث الدامية هناك.

كما وجّه السوداني الجهات الأمنية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين وإعادتهم إلى أرض الوطن بالسرعة.

وجاءت توجيهات رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة.

إجلاء العراقيين

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان صحفي: “تنفيذًا لرحلة الإجلاء المقررة التي تعمل عليها غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسية الطارئة في وزارة الخارجية، ندعو أبناء الجالية العراقية في السودان، إلى التجمع في منطقة المنشية الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN”.

وأضاف: “سيكون موعد انطلاق حافلات النقل في يوم الأربعاء الموافق 26/ 4/ 2023م، في الساعة السادسة صباحًا متجهة إلى بورتسودان”.

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