طرف ثالث يسرق وينهب في الخرطوم فمن هو وما دوافعه؟ إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ عسير القبض على مواطن حاول تهريب القات بجازان قنينة الوقود 2 لتر بـ 12 ألف جنيه سوداني! مواطن عائد من السودان: لن تكون يتيمًا وحكومتك سعودية شخصان بجازان حاولا تهريب القات فسقطا في قبضة الأمن إجازة عيد الفطر انتهت وعودة موظفي القطاع العام للعمل اليوم باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض توجيه بإرسال طائرتين لإجلاء العراقيين من السودان رابطة العالم الإسلامي: نثمن جهود السعودية في إجلاء الرعايا من السودان
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بإرسال طائرتين لنقل العراقيين العالقين في السودان بسبب الأحداث الدامية هناك.
كما وجّه السوداني الجهات الأمنية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين وإعادتهم إلى أرض الوطن بالسرعة.
وجاءت توجيهات رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان صحفي: “تنفيذًا لرحلة الإجلاء المقررة التي تعمل عليها غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسية الطارئة في وزارة الخارجية، ندعو أبناء الجالية العراقية في السودان، إلى التجمع في منطقة المنشية الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN”.
وأضاف: “سيكون موعد انطلاق حافلات النقل في يوم الأربعاء الموافق 26/ 4/ 2023م، في الساعة السادسة صباحًا متجهة إلى بورتسودان”.