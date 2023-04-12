توخيل: Bayern munich لم يُودع دوري أبطال أوروبا

أكد المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي Bayern munich الألماني، أن فريقه لم يودع بعد بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة أمس أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية من عمر البطولة.

وتحدث توخيل بعد مباراة أمس قائلًا: “بايرن ميونخ لم يودع البطولة بعد، من المعروف أننا لا نستسلم، المباراة القادمة في ألمانيا، وكل شيء وارد حدوثه”.

وواصل توخيل: “أوباميكانو سيتعلم من أخطاؤه، صحيح أنه كان سببًا في الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي لكن حتمًا سيتعلم من أخطائه”.

ملخص مباراة مان سيتي ضد Bayern munich

وسجل الإسباني رودريجو الهدف الأول لـ مان سيتي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تراجع أداء فريق بايرن ميونخ، ليسجل البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ70.

وبعدها بـ 7 دقائق، نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند في إضافة الهدف الثالث بقدمه اليمنى.

وانتهت مباراة Bayern munich ضد مانشستر سيتي بفوز السيتي بثلاثية دون رد ليقترب بقوة من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام مباراة العودة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ألمانيا يوم 19 إبريل الجاري.

جدير بالذكر أن توخيل تولى تدريب بايرن ميونخ في الأيام القليلة الماضية خلفًا للمدرب الألماني جوليان ناجلسمان.