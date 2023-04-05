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متهمون بالسلب والنصب والاحتيال

تورطوا في جرائم جنائية وحيازة أسلحة فسقطوا في قبضة الأمن

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
تورطوا في جرائم جنائية وحيازة أسلحة فسقطوا في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في جرائم جنائية مختلفة، منها حيازة أسلحة وسلب، ونصب واحتيال.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: في قبضة رجال الأمن بالدمام، مواطن قام بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض، وذلك إثر خلاف بينهما.

وفي قبضة رجال الأمن بـ جدة، مواطنان ومقيم من الجنسية الأردنية قاموا بانتحال صفة غير صحيحة، وسلب 620 ألف ريال من مندوبي مبيعات.

أما في الأحساء، 9 مواطنين قاموا بحوادث سلب، وفي الرياض، 8 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الهندية قاموا بترويج لخدمات عمرة وهمية؛ بغرض النصب والاحتيال.

وفي قبضة رجال الأمن في الجوف، مواطنان قاما بانتحال صفة غير صحيحة ومحاولة سلب عاملين في أحد المرافق، وفي الرياض، 3 مواطنين ومقيم من الجنسية التشادية قاموا بسرقة مركبات واستخدامها بحوادث سلب.

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