تورطوا في جرائم جنائية وحيازة أسلحة فسقطوا في قبضة الأمن

منع استخدام الهواتف في مطعم ياباني بسبب الشعرية زوجان يوثقان عقد قرانهما بالحرم المكي الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في الجبلين تعليم صبيا: الدوام عبر منصة مدرستي اليوم لا غالب أو مغلوب بين ليفربول وتشيلسي إبداع في تقليد عبدالله المديفر ومحمد عبده بستوديو 23 السديس يتفقد المعدات الجديدة في المسجد النبوي أيتام طنجة وأشبال برشلونة يوجهون بوصلتهم لبرنامج عطر الكلام إغلاق 59 منشأة مخالفة في تبوك خلال شهر رمضان الاتحاد يُمطر شباك ضمك بثلاثية ويواصل الانفراد بـ صدارة دوري روشن
أعلن الأمن العام القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في جرائم جنائية مختلفة، منها حيازة أسلحة وسلب، ونصب واحتيال.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: في قبضة رجال الأمن بالدمام، مواطن قام بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض، وذلك إثر خلاف بينهما.
وفي قبضة رجال الأمن بـ جدة، مواطنان ومقيم من الجنسية الأردنية قاموا بانتحال صفة غير صحيحة، وسلب 620 ألف ريال من مندوبي مبيعات.
أما في الأحساء، 9 مواطنين قاموا بحوادث سلب، وفي الرياض، 8 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الهندية قاموا بترويج لخدمات عمرة وهمية؛ بغرض النصب والاحتيال.
وفي قبضة رجال الأمن في الجوف، مواطنان قاما بانتحال صفة غير صحيحة ومحاولة سلب عاملين في أحد المرافق، وفي الرياض، 3 مواطنين ومقيم من الجنسية التشادية قاموا بسرقة مركبات واستخدامها بحوادث سلب.