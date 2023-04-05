توزيع أكثر من 80 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين في حفر الباطن

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قامت جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن بتوزيع أكثر من 80 وجبة إفطار صائم يومياً للمسافرين على طريق الملك فهد الدولي؛ نظرًا لما يشهده من كثافة مرورية.
وشارك الفريق التطوعي بإدارة المساجد بمحافظة حفر الباطن بتوزيع وجبات الإفطار على المسافرين الذي يعتبر أحد مشاريع الجمعية الموسمية المرتبطة بموسم رمضان.
وفي السياق ذاته أطلقت جمعية البر الخيرية بالمحافظة مبادرة توزيع أكثر من 5 آلاف سلة غذائية رمضانية على الأسر المحتاجة من مستفيديها، بدعم سخي من المتبرعين والمنصات الحكومية والمؤسسات الخيرية.