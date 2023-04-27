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المباراة مقامة على ملعب الجوهرة المشعة

توزيع تذاكر مباراة الاتحاد يُغضب إدارة الشباب

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
توزيع تذاكر مباراة الاتحاد يُغضب إدارة الشباب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن أن طريقة توزيع تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في الجولة الـ24 في دوري روشن السعودي، تسببت في غضب كبير لإدارة نادي الشباب؛ حيث تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وذكر عمار باحكيم مراسل قناة SSC: “نادي الشباب كان منزعجًا بسبب طريقة بيع التذاكر وتوزيعها بسبب غلق المنصة المخصصة ببيع تذاكر جمهور الشباب، كذلك أبدى الفريق العاصمي اعتراضه على تواجد جماهير لنادي الاتحاد خلف مقاعد لاعبي الشباب على دكة الاحتياط، يعتقدون أنه في حال انفعال جماهير الاتحاد قد يتعرض لاعبي الشباب للأذى”.

وأضاف باحكيم: “كان هناك اجتماع عصر اليوم بين مسؤول من الاتحاد ومسؤول من الشباب ومسؤول من رابطة الدوري ومسؤول من وزارة الرياضة، والاجتماع انتهى بغضب إدارة الشباب”.

الاتحاد ضد الشباب

مباراة الاتحاد والشباب

وجاء تشكيل نادي الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، طارق حامد، إيجور كورونادو، برونو هنريكي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو، حمدالله”.

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج في حراسة المرمى، خالد الغامدي، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كريستيان جوانكا، آرون بوبيندزا، سانتي مينا”.

وقبل مباراة الاتحاد ضد الشباب، يُقدم الشباب بقيادة مدربه الإسباني مورينو مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

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