إحصائية مميزة لـ بانيغا في دوري روشن أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق ابتداءً من الجمعة توزيع 25 ألف وجبة إفطار على الصائمين في السنغال اليوم أول موسم الأذرعة وآخر نجوم الربيع سعود الطبية تنقذ طفلاً من حروق متعددة من الدرجة الثالثة والرابعة طيران ناس يوقع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 5 وجهات دولية لحظة الاعتداء على ماكرون خلال زيارته لهولندا الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة كريم بنزيما يتألق ضد تشيلسي في البرنابيو
أكد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال (أ.فتحي عيد) أن عدد المستفيدين من توزيع إفطارات الندوة هذا العام بلغ 25 ألف صائم وصائمة من الأيتام والأرامل والفقراء في مساجد ومراكز الندوة التي تمتد من العاصمة دكار إلى أقصى جنوب البلاد في زيجنشور.
كما شمل التوزيع الجمعيات الإسلامية المتعاونة مع الندوة والوزارات التي لها دور اجتماعي وتعاون مع الندوة كوزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة.
وأشار إلى أن إفطارات الندوة العالمية لهذا العام شملت أيضا توزيع السَّلات الغذائية على المحتاجين في الأماكن البعيدة والقرى النائية بتوفيق الله عز وجل.
وأوضح فتحي عيد: أن الندوة تحرص على تنفيذ هذه البرامج الموسمية لإدخال البهجة والسعادة على الفقراء والمحتاجين في أيام الشهر المبارك، وأثنى على جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها لهذه المشروعات الخيرية في شهر البر والعطاء.