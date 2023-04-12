Icon

إحصائية مميزة لـ بانيغا في دوري روشن Icon أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق ابتداءً من الجمعة Icon توزيع 25 ألف وجبة إفطار على الصائمين في السنغال Icon اليوم أول موسم الأذرعة وآخر نجوم الربيع Icon سعود الطبية تنقذ طفلاً من حروق متعددة من الدرجة الثالثة والرابعة Icon طيران ناس يوقع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 5 وجهات دولية Icon لحظة الاعتداء على ماكرون خلال زيارته لهولندا Icon الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج Icon طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة Icon كريم بنزيما يتألق ضد تشيلسي في البرنابيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمتد من العاصمة دكار إلى أقصى جنوب البلاد في زيجنشور

توزيع 25 ألف وجبة إفطار على الصائمين في السنغال

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
توزيع 25 ألف وجبة إفطار على الصائمين في السنغال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال (أ.فتحي عيد) أن عدد المستفيدين من توزيع إفطارات الندوة هذا العام بلغ 25 ألف صائم وصائمة من الأيتام والأرامل والفقراء في مساجد ومراكز الندوة التي تمتد من العاصمة دكار إلى أقصى جنوب البلاد في زيجنشور.

كما شمل التوزيع الجمعيات الإسلامية المتعاونة مع الندوة والوزارات التي لها دور اجتماعي وتعاون مع الندوة كوزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة.

وأشار إلى أن إفطارات الندوة العالمية لهذا العام شملت أيضا توزيع السَّلات الغذائية على المحتاجين في الأماكن البعيدة والقرى النائية بتوفيق الله عز وجل.

وأوضح فتحي عيد: أن الندوة تحرص على تنفيذ هذه البرامج الموسمية لإدخال البهجة والسعادة على الفقراء والمحتاجين في أيام الشهر المبارك، وأثنى على جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها لهذه المشروعات الخيرية في شهر البر والعطاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت
العالم

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت

العالم
أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21
الرياضة

أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد...

الرياضة
4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية في العالم
السعودية اليوم

4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن...

السعودية اليوم
توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة
السعودية اليوم

توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار...

السعودية اليوم
مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد الاحتجاجات
العالم

مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد...

العالم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة
السعودية اليوم

تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء...

السعودية اليوم
لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في الباحة
السعودية اليوم

لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في...

السعودية اليوم