توضيح بشأن كيفية استفادة المطلقة بدون أطفال من معاش الضمان المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن كيفية استفادة السيدة المطلقة التي ليس لها أطفال من معاش الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع “تويتر”، على استفسار بخصوص ذلك.

دراسة الاستحقاق

وقالت العناية بالمستفيدين “المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور”.

وأضافت أنه يمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الاجتماعية) عبر الرابط (هنا).

أسرة مستقلة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ذكرت في وقت سابق، أنه بإمكان أبناء السيدة المطلقة الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي في حال تجاوز الابن الأكبر 18 عامًا أو لم يتجاوزها، وذلك بالتقديم على معاش الضمان الاجتماعي كأسرة مستقلة، متى كان الأبناء يتشاركون السكن مع والدتهم.

وأوضحت أن معاش الضمان الاجتماعي يستهدف الأسرة التي تقيم في مسكن واحد بشكل كامل، دون النظر إلى الحيثية التي يكونون عليها، وعليه يمكن تسجيل أسرة ضمانية في منصة الدعم والحماية الاجتماعية مكونة من أم وزوجها وأبناء الزوجة، متى كانوا يتشاركون السكن جميعًا.