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توضيح من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
توضيح من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، ضرورة أن تكون الحالة الاجتماعية للمستفيد من البرنامج، مطابقة لما هو مسجل بالأحوال المدنية ردًا على استفسارات أحد المتابعين.

وأكدت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.

تحديث الحالة الاجتماعية

وأشارت إلى أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية فلابد التوجه إلى حساب المستفيد من خلال (تفاصيل الطلب – بيانات عامة)، وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة (حفظ)، ثم تقديم الطلب من (المراجعة).

نتائج الأهلية

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 66 لشهر مايو المقبل، موضحًا أنه يمكن التحقق من أهلية المستفيدين من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية.

تمديد الدعم

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م الذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.

 

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