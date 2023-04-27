توضيح من حساب المواطن بشأن صرف المكافآت

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن احتساب مكافآت خارج الدوام ضمن الراتب الذي يتعين الإفصاح عنه.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان الحصول على مكافأة خارج الدوام يحسب من ضمن الراتب؟ علمًا بأنها تنزل مرتين أو ثلاث مرات بالسنة؟

ولفتت خدمة المستفيدين إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية .

موعد صرف دفعة مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الـ 66 من دعمه في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.

وأكدت خدمة المستفيدين أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فسيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.