توضيح من حساب المواطن حول الحالة الاجتماعية للمستفيدين

أكد برنامج حساب المواطن أهمية أن تكون الحالة الاجتماعية للمستفيد من البرنامج، مطابقة لما هو مسجل بالأحوال المدنية.

الحالة الاجتماعية للمستفيدين

وأضاف البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في “تويتر” أنه لا بد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.

وتابع برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية فلا بد من التوجه إلى حساب المستفيد من خلال (تفاصيل الطلب – بيانات عامة)، وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة (حفظ)، ثم تقديم الطلب من (المراجعة).

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية للفرد المستقل للاستفادة من الدعم.

وتفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لـ”حساب المواطن” مع استفسار مستفيد حول، ضرورة إرفاق عقد الإيجار في بيانات التسجيل.

مستندات إثبات الاستقلالية

ورد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه :” يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي- خاص)”.

وأضاف برنامج حساب المواطن : ”أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند”.