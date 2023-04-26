أحد منسوبي وزارة الدفاع يحمل مسنًا وينزله من سفينة الإجلاء السعودية مشاهد لهطول أمطار غزيرة على أحياء الشماسية فايننشال تايمز: إعادة انتخاب بايدن مقامرة خطيرة نقل البشير من السجن إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع الاشتباكات توضيح من حساب المواطن حول الحالة الاجتماعية للمستفيدين حساب المواطن: استقدام سائق خاص لا يؤثر على الدعم مشاهد لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بريدة استقطاب الأشهر والأضخم ليس دوماً أفضل السبل لتحقيق أهداف دبلوماسيتنا وقوتنا الناعمة ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكي مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 39 مئوية وطريف الأدنى
أكد برنامج حساب المواطن أهمية أن تكون الحالة الاجتماعية للمستفيد من البرنامج، مطابقة لما هو مسجل بالأحوال المدنية.
وأضاف البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في “تويتر” أنه لا بد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.
وتابع برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية فلا بد من التوجه إلى حساب المستفيد من خلال (تفاصيل الطلب – بيانات عامة)، وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة (حفظ)، ثم تقديم الطلب من (المراجعة).
وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية للفرد المستقل للاستفادة من الدعم.
وتفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لـ”حساب المواطن” مع استفسار مستفيد حول، ضرورة إرفاق عقد الإيجار في بيانات التسجيل.
ورد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه :” يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي- خاص)”.
وأضاف برنامج حساب المواطن : ”أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند”.