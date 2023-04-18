توضيح من حساب المواطن حول دراسة الأهلية

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 أبريل سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد بشروط الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال إنه أضاف ولده قبل 6 أيام فمتى تتم الموافقة عليه؟.

الأهلية في حساب المواطن

وأجاب حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله إنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ ” 10 أبريل” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” يونيو”.

وبالأمس أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 “شهر مايو 2023″، ودعت المستفيدين للتحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( هنا ).