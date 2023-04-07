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توضيح من مساند حول أجر العمالة المنزلية

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
توضيح من مساند حول أجر العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت منصة مساند، أن أجر العمالة المنزلية يتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل مع مكتب الاستقدام.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، قال فيه ” كم راتب العاملة التايلندية؟ ” ورد الحساب، بالقول إن أجر العمالة المنزلية يتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل مع مكتب الاستقدام.

منصة مساند

ومنصة مساند هي أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

الاستقدام من سيراليون

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إتاحة جمهورية سيراليون كوجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وإضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

الحد الأعلى للتكاليف

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون ليبلغ 7,500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة، حيث يأتي ذلك ضمن عمل الوزارة المستمر بفتح دول إضافية جديدة للاستقدام وسعيها لتطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية.

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