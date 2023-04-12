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توضيح هام بشأن حجز العمرة والصلاة في الروضة عبر توكلنا

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ صباحاً
توضيح هام بشأن حجز العمرة والصلاة في الروضة عبر توكلنا
المواطن - فريق التحرير

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أوضح تطبيق توكلنا، المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إمكانية تفعيل خاصية- أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين-، لمعرفة حال توافر الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

بوابة المناسك

وقال التطبيق عبر تغريدة بموقع تويتر: عبر بوابة المناسك في تطبيق توكلنا خدمات؛ يمكنك تفعيل خاصية- أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين- وسيتم إبلاغك في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

تكثيف الخدمات

من جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، جاهزية الخطة المُعدة للعشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ، بمتابعة وإشراف من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد أن جهاز الرئاسة العامة لشؤون الحرمين استنفر كافة موارده البشرية ومعداته التشغيلية للتيسير على قاصدي المسجد الحرام أداء النُّسُك والصلوات بكل سكينة واطمئنان، حيث سيشهد الحرم المكي كثافة كبيرة فقد وصل عدد المصلين والمعتمرين إلى أكثر من (950) ألف مصلٍّ ومعتمر يوميًّا من بداية رمضان، وبالتالي رفع الجاهزية في وتيرة العمل لكافة وكالات الرئاسة.

التطهير والتعقيم

وذكر أن الرئاسة ستكثف عمليات التطهير والتعقيم، فسيتم غسيل المسجد الحرام (10) غسلات يوميًّا، ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وكل عملية تطهير تستهلك أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات و(1600) لتر من المعطرات، وتتم عمليات التعقيم على مدار الساعة باستخدام قرابة (15000) لتر، فقد تم تجهيز أكثر من (70) فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على تعقيم جنبات المسجد الحرام كافة وساحاته الخارجية، بمواد تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، وتوزيع أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار.

كما ستضاعف من توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وصحن المطاف والساحات المحيطة، بحوالي (200 ألف) عبوة موزعةً على صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى قرابة (200) شنطة في المسعى ومصلى الجنائز ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة، في الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله، كما تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والذي يصل عددها لحوالي (370) حقيبة أسطوانية وأكثر من 1400 عامل، وسيؤدي المراقبون الموزعون على الممرات الرئيسية والفرعية مهامهم عبر تسهيل حركة تنقل القاصدين داخل المسجد الحرام.

 

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