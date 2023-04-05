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التقديم على التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني فقط

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية
المواطن - فريق التحرير

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نوهت سفارة المملكة في الكويت للمقيمين في الكويت، أنه لا يوجد أي مكتب معتمد من قبلها للتقديم على التأشيرة السياحية.

وأشارت السفارة في بيان لها، إلى أن التقديم على التأشيرة يكون عبر الموقع الإلكتروني فقط.

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