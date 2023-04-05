توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية

نوهت سفارة المملكة في الكويت للمقيمين في الكويت، أنه لا يوجد أي مكتب معتمد من قبلها للتقديم على التأشيرة السياحية.

وأشارت السفارة في بيان لها، إلى أن التقديم على التأشيرة يكون عبر الموقع الإلكتروني فقط.