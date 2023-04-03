توقعات أسعار النفط حتى نهاية 2023 بعد تخفيضات أوبك

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت حتى نهاية عام 2023 إلى 95 دولارًا للبرميل، بعد إعلان دول أوبك بلس تخفيضات مفاجئة في الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا في مواجهة ضعف الطلب العالمي.

ارتفاعات مفاجئة

ارتفع خام برنت القياسي الدولي للنفط بنسبة 8.4 % إلى أعلى مستوى عند 86.44 دولارًا للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8 % إلى 81.69 دولارًا للبرميل.

وفي وقت لاحق قلص خام برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسبهما لتصل إلى 5.4 في المائة عند 84.17 دولارًا و 5.4 في المائة عند 79.78 دولارًا على التوالي. كما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين الأمريكي 2.3 في المائة لتصل إلى 2.74 دولار للغالون.

أسهم شركات الطاقة

قفزت الأسهم في شركات الطاقة الأوروبية بعد التخفضيات، حيث ارتفع مؤشر الطاقة Euro Stoxx 600 بنسبة 3.6 في المائة بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 ، الذي يحتوي على وزن أكبر لشركات الطاقة من معظم المؤشرات، بنسبة 0.7%.

وصعدت شركة Harbour Energy للنفط والغاز ومقرها المملكة المتحدة بنسبة 6.7 في المائة لتصل إلى قمة مؤشر اليورو. فيما أضافت شركتا النفط الكبرى TotalEnergies و BP أكثر من 4 في المائة.

مكاسب النفط

جاءت المكاسب الحادة لشركات النفط الخام بعد أن أعلنت المملكة أنها ستنفذ خفضًا طوعيًا بنسبة تقل قليلاً عن 5 في المائة من إنتاجها، بما يعادل 500 ألف برميل يوميًا، بالتنسيق مع بعض دول أوبك بلس وغير الأعضاء أيضًا.

وقالت روسيا، عضو أوبك +، إنها ستمدد خفض الإنتاج الحالي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام.

الطلب العالمي للنفط

قال المحللون في دويتشه بنك: “سيستغرق الأمر بعض الوقت لنرى بالضبط مدى تأثير هذا على الأسعار العالمية مع استمرار مخاوف الطلب، ولكن سيمثل هذا عامل محتمل آخر يمارس ضغوطًا تصاعدية على التضخم بعد أن كان عاملاً محسنًا هذا العام إلى حد كبير”.

يأتي خفض الإنتاج وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط بعد أن استبعدت الولايات المتحدة مشتريات جديدة من النفط الخام لتجديد مخزونها الاستراتيجي.

توقعات جولدمان ساكس

وأشار المحللون لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن الخفض المفاجئ للإنتاج، والذي تم بشكل غير معتاد بالنسبة للكارتل خارج اجتماع أوبك بلس الرسمي، مدفوعًا بمخاوف من أن الأزمات الأخيرة في القطاع المصرفي قد تقلل الطلب العالمي على النفط الخام.

وفي سياق متصل، رفع الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس توقعات سعر نهاية العام لخام برنت بمقدار 5 دولارات إلى 95 دولارًا للبرميل على خلفية الانخفاض اليومي المتوقع في الإنتاج بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا. كما عزز البنك توقعاته لنهاية عام 2024 إلى 100 دولار للبرميل.

إجراء احترازي

وقال دان سترويفن ، كبير اقتصاديي الطاقة في بنك جولدمان ساكس: “تتمتع أوبك + بقوة تسعير كبيرة جدًا مقارنة بالماضي نظرًا لحصتها السوقية المرتفعة، وعدم مرونة العرض من خارج أوبك والطلب غير المرن”.

وأضاف سترويفين: هذه الخطوة تعكس خفضًا احترازيًا للإنتاج مشابهًا للخفض الذي اتخذته مجموعة كارتل النفط في أكتوبر 2022، وتابع: زخم الطلب العالمي على النفط لم يرتفع حتى الآن مع توقعات انتعاش اقتصادي قوي للصين”.

وفي الشهر الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين ستساعد في زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.2 ملايين برميل يوميًا بين الربعين الأول والرابع، وهي أكبر زيادة نسبية في العام منذ عام 2010.

أسواق الأسهم

وفي أماكن أخرى من أوروبا، شهدت أسواق الأسهم مكاسب طفيفة إثر القرارات، حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 على مستوى المنطقة ومؤشر Dax الألماني بنسبة 0.1% ومؤشر Cac 40 الفرنسي بنسبة 0.3 %.

وفي أسواق الديون السيادية، ارتفعت عائدات السندات، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.04 نقطة مئوية لتصل إلى 3.53%، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.03 نقطة مئوية لتصل إلى 2.34 %.

مؤشر العملات

وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بنسبة 0.3 %.

وكانت الأسهم متفاوتة في التعاملات الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر Topix القياسي الياباني بنسبة 0.7%، وهبط مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. ارتفع مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 1 %.