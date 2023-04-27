توقعات الطقس: تلاشي الحالة الممطرة الـ16 خلال يومين

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خلال “36 ” ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 7 شوال 1444هـ وحتى غد الجمعة 8 شوال 1444هـ ، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من وسط وشمال وغرب وجنوب وشرق المملكة تسبق برياح نشطة تمتد الى نواحٍ من عُمان واليمن.

توقعات الحصيني

وأضاف الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أنه من السبت متوقع تقلص وتلاشي الحالة الممطرة السادسة عشرة عن معظم مناطق المملكة وانحسار الأمطار نواحي المناطق الجنوبية الغربية والغربية من المملكة خاصة المرتفعات منها والتغيير وارد لأنها توقعات.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.