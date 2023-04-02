توقعات بأجواء باردة على معظم مناطق المملكة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء باردة تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة، فيما تميل الأجواء إلى معتدلة في منطقة جازان.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الأجواء الباردة تعود لتأثير الكتلة الباردة وأصلها قطبي على معظم المناطق، لافتًا إلى أن السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وجنوب وشرق المملكة وعلى قطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان واليمن.
وأشار الحصيني إلى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم، حيث سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ 7 مئوية، بينما سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 27 مئوية، فيما سجلت الرياض أقل درجة حرارة منذ دخول فصل الخريف هذا العام بـ 12مئوية، وجاءت درجات الحرارة في المدينة المنورة 18 مئوية ، وجدة 22 مئوية ، والدمام 15 مئوية ، والأحساء 14 مئوية، وحفر الباطن 11 درجة مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.