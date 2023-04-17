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تترواح من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة

توقعات بأمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
توقعات بأمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة الممطرة الـ 16 خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم وحتى صباح غد الثلاثاء بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة وحبات برد.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة المتوقعة تتأثر بها أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وغرب وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب الجوف من المملكة مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبقها برياح نشطة، وقد تمتد إلى اليمن وعُمان.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.

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