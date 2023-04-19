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تتراوح من خفيفة إلى متوسطة

توقعات بأمطار متفاوتة وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
توقعات بأمطار متفاوتة وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 16 خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم وحتى صباح يوم غد الخميس، بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تؤثر على على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير، وتمتد الى أجزاء متفرقة من مناطق حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران وجنوب الشرقية نواحي الربع الخالي من المملكة.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الممطرة قد تكون غزيرة على محافظات جنوب منطقة الرياض وشرق منطقة مكة وجنوب شرق منطقة المدينة مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبقها برياح نشطة وقد تمتد إلى اليمن وعُمان.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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