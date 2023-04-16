توقعات بأمطار متوسطة لغزيرة على عسير

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توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث تغيرات جذرية ستطرأ على حالة الطقس في منطقة عسير، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات اليوم الأحد 25 رمضان 1444 هجريًّا.
وحذر المركز الوطني للأرصاد، عبر بيان نشره على الحساب الرسمي على “تويتر”، من احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على عسير ومناطق: “الحرجة، الربوعة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب”، مشيرًا إلى أنها مستمرة حتى الساعة الرابعة من اليوم الأحد.
يذكر أنه أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، أمسِ، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حتى الساعة الـ10 صباح الأحد، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها أتربة مثارة على الرياض تشمل (الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، رماح، ضرما، مرات).
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.