Icon

عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود في ذمة الله Icon توقعات بأمطار مصحوبة بزخات برد على الرياض الأربعاء المقبل Icon وصول طائرة إجلاء السفير والرعايا الكوريين إلى جدة Icon صحراء شمال نجران تكتسي بالأبيض Icon وزير الخارجية الإماراتي يثمن دور المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان Icon سجين سوداني يحاول فك قيوده بعد هروبه من سجن كوبر Icon موعد صرف دعم حساب المواطن دفعة مايو 2023 Icon روسيا تعاقب جنودها الرافضين للقتال بالحبس في حفرة Icon الخارجية اللبنانية تشكر المملكة على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان Icon فيصل بن فرحان يناقش إنهاء العنف بالسودان مع نظيره الياباني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط دخول كتلة هوائية باردة

توقعات بأمطار مصحوبة بزخات برد على الرياض الأربعاء المقبل

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
توقعات بأمطار مصحوبة بزخات برد على الرياض الأربعاء المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع محلل الطقس عادل القازنلي، هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الرياض يوم الأربعاء المقبل.

سحب وأمطار

وقال القازنلي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن تقرير المركز الوطني للأرصاد يكشف تواجد السحب الممطرة واحتمالية هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على منطقة الرياض فجر الأربعاء وحتى الخميس.

وأضاف أنه من المتوقع حدوث هذه الحالة على منطقتي القصيم وحائل والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، فضلًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ولفت “يلي ذلك دخول كتلة هوائية باردة تساهم في انخفاض درجات الحرارة بصورة طفيفة”.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية