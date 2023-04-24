توقعات بأمطار مصحوبة بزخات برد على الرياض الأربعاء المقبل

توقع محلل الطقس عادل القازنلي، هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الرياض يوم الأربعاء المقبل.

فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي: أمطار مصحوبة بزخات من البرد على الرياض يوم الأربعاء القادم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kKOX1DfjZO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

سحب وأمطار

وقال القازنلي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن تقرير المركز الوطني للأرصاد يكشف تواجد السحب الممطرة واحتمالية هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على منطقة الرياض فجر الأربعاء وحتى الخميس.

وأضاف أنه من المتوقع حدوث هذه الحالة على منطقتي القصيم وحائل والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، فضلًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ولفت “يلي ذلك دخول كتلة هوائية باردة تساهم في انخفاض درجات الحرارة بصورة طفيفة”.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.