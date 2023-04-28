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تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

توقعات بأمطار ورياح على تبوك وجازان والمدينة المنورة والباحة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
توقعات بأمطار ورياح على تبوك وجازان والمدينة المنورة والباحة
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

أمطار جازان

من جانب آخر، نبّة المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات الحرث ، والريث ، والدائر بني مالك، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة التاسعة مساء.

رياح المدينة المنورة

في اسلياق ذاته، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد ، مستمرة حتى الساعة الـ ٦ مساءً .

أمطار الباحة

كما نبّه المركز أهالي الباحة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وسيول, تساقط البرد, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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