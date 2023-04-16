توقعات باستمرار أمطار الباحة حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وسيول وتساقط البرد.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أن الحالة الممطرة تؤثر على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق, وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.