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مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

توقعات باستمرار أمطار الرياض ومكة المكرمة والشرقية للمساء

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
توقعات باستمرار أمطار الرياض ومكة المكرمة والشرقية للمساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق اليوم، خاصة على أجزاء من الرياض ومكة المكرمة والشرقية.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة المطرية تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة العاشرة مساءً على أجزاء من منطقة الرياض مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول.

وأشار المركز إلى هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة القصيم، بينما ستكون من متوسطة إلى خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة والمنطقة الشرقية حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الطقس

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.

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