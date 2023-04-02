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مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية

توقعات باستمرار أمطار جازان حتى الـ 8 مساءً

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
توقعات باستمرار أمطار جازان حتى الـ 8 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تؤثر على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطًا للبرد، وجريان السيول.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

 

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