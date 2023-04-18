توقعات باستمرار أمطار جازان والباحة حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان والباحة وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” هطول الأمطار في منطقة جازان على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد ،ومركز الفطيحه ،والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول.

ونبه المركز من هطول الأمطار في منطقة الباحة على مدينة الباحة ومحافظات العقيق،والقرى، والمندق،وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه إنعدام في مدى الرؤية وسيول وتساقط البرد.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .