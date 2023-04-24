توقعات باستمرار أمطار عسير حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة المطرية تؤثر على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.